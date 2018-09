Usa, uccide moglie e altre 4 persone, poi fugge e si suicida

Un uomo ha ucciso la moglie e altre quattro persone a Bakersfield, in California, togliendosi poi a sua volta la vita. Gli omicidi hanno avuto luogo prima in una ditta di autotrasporti e poi e in un'abitazione; l'assassino è quindi fuggito cercando di prendere due ostaggi, ma è stato raggiunto dalla polizia e si è suicidato. Ancora ignoto il movente dei delitti, ma secondo lo sceriffo "ovviamente non si tratta di una sparatoria casuale".