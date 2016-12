Usa, uccide la moglie a coltellate davanti ai loro sette figli

22:10 - Lite degenerata in tragedia in una casa di Goodyear, in Arizona. Un uomo di 37 anni ha preso a schiaffi uno dei suoi sette figli, perché continuava a giocare con un videogame. Sua moglie, 35 anni, è intervenuta per fermarlo e lui l'ha accoltellata a morte. Anche gli altri sei figli erano in casa e una di loro, di 14 anni, ha assistito all'uccisione della madre. Un altro ha chiamato il 911, il servizio di emergenza della polizia.

Anche l'uomo, identificato come John Leo Davis, ha chiamato la polizia, dicendo di aver perso la testa e di aver preso a coltellate la moglie. La donna è stata trasportata in ambulanza in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte.