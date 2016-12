Usa, uccide 4 familiari e si spara

Follia vicino a Seattle, negli Stati Uniti, dove un uomo ha ucciso quattro familiari prima di togliersi la vita. L'assassino si era barricato in casa prima della tragedia, ma la polizia non è riuscita comunque a fermarlo. L'unica sopravvissuta è una 12enne, che è stata tratta in salvo dagli agenti e allontanata dalla scena del crimine.