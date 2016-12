Usa, ubriaca alla guida mentre è in diretta su Periscope: arrestata

Aveva bevuto decisamente troppo la 23enne di Lakeland, in Florida, che venerdì si è messa al volante dopo una festa e ha pensato di condividere in diretta su Periscope il suo ritorno a casa in stato confusionale. La polizia, che è stata allertata da chi stava seguendo il viaggio alcolico della ragazza, ha aperto un account e identificato la sua posizione. La giovane è stata arrestata per guida in stato di ubriachezza.