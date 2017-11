Usa, Twitter aumenta sicurezza dopo disattivazione account Trump

"Abbiamo implementato le nostre misure di sicurezza per impedire che quanto accaduto si ripeta. Non saremo in grado di condividere tutti i dettagli della nostra indagine interna o gli aggiornamenti alle nostre misure di sicurezza, ma prendiamo l'accaduto seriamente". Così Twitter dopo che un dipendente del social network al suo ultimo giorno di lavoro ha disattivato l'account del presidente americano, Donald Trump, rimasto offline per 11 minuti.