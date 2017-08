Usa, Trump vuole restituire le dotazioni militari alla polizia

Il presidente americano, Donald Trump, sarebbe in procinto di firmare un ordine esecutivo per annullare una direttiva di Obama che limitava l'accesso delle forze dell'ordine a mezzi blindati ed equipaggiamenti militari come lanciagranate, armi e munizioni. Secondo l'agenzia di stampa Ap, il provvedimento ripristinerà il programma per "aiutare le forze dell'ordine statali e locali a proteggere meglio la sicurezza pubblica e a ridurre il crimine".