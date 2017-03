Usa, Trump: "Voto contro l'Obamacare cruciale per i repubblicani"

Il voto di giovedì alla Camera dei rappresentanti per abolire e sostituire l'Obamacare è "cruciale per il partito repubblicano". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, invitando all'unità i suoi compagni di partito sulla proposta di riforma sanitaria. La proposta ha però spaccato il fronte repubblicano, che rischia di non avere i numeri alla Camera per far passare la misura.