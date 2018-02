Usa,Trump valuta stangata su importazioni di acciaio e alluminio

Donald Trump prepara la stangata sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Bloomberg, il presidente americano è propenso a optare per dazi del 24% su tutte le importazioni di acciaio e del 10% per quelle di alluminio. Trump sta valutando le raccomandazioni del Dipartimento del Commercio, secondo il quale le importazioni di acciaio e alluminio sono una minaccia per la sicurezza nazionale.