Usa, Trump tira dritto: "Sono quello che sono, non voglio cambiare"

Nonostante il calo nei sondaggi, Donald Trump non ha alcuna intenzione di modificare la sua campagna elettorale: "Sono quello che sono. Non voglio cambiare, se lo facessi non sarei onesto con la gente". Il tycoon, inoltre, aggiunge: "Quando ho perso le primarie in Wisconsin, tutti dicevano che ero finito. L'unico problema è che sono andato avanti. La campagna sta andando bene".