Usa, Trump: "Tendo la mano per lavorare con entrambi i partiti"

"Stasera sto allungando una mano aperta per lavorare con i membri di entrambi i partiti, democratici e repubblicani, per proteggere i nostri cittadini, di qualsiasi estrazione, colore e credo". Quello di Donald Trump nel discorso sullo stato dell'Unione è un messaggio di unità. "Questo è il nostro Nuovo momento americano. Non c'e' mai stato momento migliore per cominciare a vivere il sogno americano".

Quella chiesta dal presidente Usa è soprattutto una cooperazione sull'immigrazione: "Anche le comunità in difficoltà, specialmente quelle di immigranti, saranno aiutate da politiche che si concentrano sui migliori interessi degli lavoratori e delle famiglie americane". "Questa sera, voglio parlare del tipo di futuro che avremo e del tipo di nazione che saremo. Tutti noi, insieme, come una sola squadra, un solo popolo, una sola famiglia americana" dice Trump nel suo discorso stando a estratti diffusi dalla Casa Bianca. Altro tema su cui Trump chiederà una mano anche gli avversari politici sarà quello delle infrastrutture. "Chiedo a entrambi i partiti di unirsi sul piano delle infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari. Chiederò ad entrambi i partiti di unirsi per darci le infrastrutture sicure, veloci e affidabili di cui la nostra merita ha bisogno e il nostro popolo merita".



Il presidente ha ovviamente sottolineato i risultati ottenuti. "Proprio come ho promesso agli americani da questo podio 11 mesi fa, abbiamo promulgato il più grande taglio di tasse e riforma (fiscale, ndr) nella storia americana - ha rivendicato -. I nostri enormi tagli alle tasse stanno dando grande sollievo alla classe media e alle piccole imprese", afferma Trump, sottolineando che circa tre milioni di lavoratori ne hanno già beneficiato, in molto casi per migliaia di dollari.



Non mancano frecciate ai predecessori. "L'esperienza passata ci ha insegnato che la compiacenza e le concessioni invitano solo all'aggressione e alla provocazione. Non ripeterò gli errori delle precedenti amministrazioni, che ci hanno fatto finire in una posizione pericolosa". Orgoglio per le decisioni prese in fatto di accordi commerciali. "L'America ha finalmente voltato pagina su decenni di accordi commerciali iniqui che hanno sacrificato la nostra prosperità e portato via le nostre società, i nostri posti di lavoro e la nostra ricchezza nazionale".