Usa, Trump sceglie generale McMaster come sostituto di Flynn

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto il generale H.R. McMaster come nuovo consigliere alla sicurezza nazionale. Lo ha annunciato Trump, che si trova nella residenza di Mar-a-Lago, in Florida. McMaster è stato scelto per l'incarico da cui si è dimesso Micheal Flynn, per aver mentito sui propri rapporti con diplomatici russi.