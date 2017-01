Usa, Trump sceglie Bossert come capo antiterrorismo Casa Bianca

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere scelto Thomas Bossert, già viceconsigliere alla Sicurezza interna dell'ex presidente George W. Bush, come suo assistente per la sicurezza nazionale e l'antiterrorismo. E' quanto si legge in una nota. Bossert sarebbe dunque il principale consigliere di Trump nella lotta al terrorismo.