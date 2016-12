Usa, Trump sceglie Andrew Liveris per guidare l'industria americana

Il presidente eletto Donald Trump ha arruolato un altro top manager di Corporate America: si tratta del ceo di Dow Chemical, Andrew Liveris, che guiderà il consiglio americano per l'industria manifatturiera (un organo consultivo del segretario al commercio, ndr), come ha annunciato in un comizio in Michigan presentando la new entry. La sua missione, ha spiegato il tycoon, sara' quella di riportare l'industria in Usa.