Usa, Trump: "Rubio è ineleggibile"

L'outsider repubblicano Donald Trump ha messo in discussione l'eleggibilità del senatore Marco Rubio alla Casa Bianca. Rubio è nato a Miami, in Florida, ma da genitori cubani diventati americani solo quattro anni dopo la sua nascita. Trump aveva messo in dubbio anche l'eleggibilità di Ted Cruz, per la sua nascita in Canada, anche se da madre americana e padre cubano.