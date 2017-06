Usa, Trump rivela asset: dai suoi hotel milioni di redditi

Donald Trump, grazie alle sue proprietà, ha continuato a guadagnare milioni di dollari anche dopo l'elezione a presidente. Lo rivelano i documenti che analizzano lo stato delle sue finanze. Negli ultimi 15 mesi e mezzo, parte dei quali alla Casa Bianca, Trump ha realizzato un reddito di 19,7 milioni di dollari dal suo hotel a Washington, di 37,2 dal resort Mar-a-Lago, in Florida, e di 19,7 dal suo club di golf in New Jersey.

Un reddito quello del presidente Usa di almeno 596,3 milioni di dollari su asset per 1,4 miliardi di dollari. Donald Trump è quindi restato un paperone anche da 45esimo presidente americano. E lo è soprattutto grazie ai milioni di dollari macinati dai suoi alberghi.



Stime e valutazioni - Nelle 98 pagine che analizzano la situazione delle sue finanze vengono descritti in dettaglio gli alberghi e l'impero immobiliare del presidente, ma senza fornire un quadro esatto della sua ricchezza. Trump ha dichiarato di valere "più di 10 miliardi di dollari" in campagna elettorale, anche se secondo i calcoli di Fortune ne vale meno di quattro. Con l'elezione Trump ha passato il controllo delle sue attività ai figli, assicurando che ne avrebbe mantenuto le distanze.



Il mistero tasse - I documenti non fanno luce sulle tasse di Trump, che restano avvolte nel mistero. Ma confermano alcune informazioni note, quali la vendita dei titoli azionari con l'ingresso alla Casa Bianca e un debito di almeno 310 milioni di dollari con vari istituti finanziari, inclusi i 130 milioni di dollari con Deutsche Bank.