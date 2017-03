Usa, Trump rifiuta un incontro con Putin a maggio: si vedranno solo al G20

La Casa Bianca rifiuta la proposta della Russia di organizzare un incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump a maggio, durante il viaggio del presidente Usa in Europa dopo il summit della Nato. Diventa così molto improbabile un confronto diretto tra i 2 capi di Stato prima del G20 a luglio in Germania, scrive il Wsj citando fonti dell'amministrazione Usa. Il rifiuto sarebbe dovuto alle "recenti mosse provocatorie" di Mosca verso Washington.

A questo punto si indeboliscono le speranze di Trump di un rapido riavvicinamento al Cremlino.



Sembra che il no di Washgington abbia creato malumori a Mosca nel giorno in cui lo stesso Putin, a un forum sull'Artico ad Arkangelsk, ha detto che conta di incontrare per la prima volta il suo omologo statunitense al vertice del G20, il 7 e l'8 luglio ad Amburgo, in Germania. Poco prima, tuttavia, raccogliendo una battuta del presidente finlandese Sauli Niinisto Mosca - che prospettava un faccia a faccia tra i due a un vertice a maggio sull'Artico a Helsinki, aveva detto di essere detto pronto al faccia a faccia in quell'occasione.