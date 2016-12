Usa,Trump provoca ancora: "Crisi costituzionale se vince la Clinton"

Donald Trump agita lo spettro di una "crisi costituzionale che non possiamo permetterci" in caso di vittoria della sua rivale democratica Hillary Clinton. "L'inchiesta durerà anni. Probabilmente inizierà un processo", ha detto ai suoi sostenitori a Grand Rapids, in Michigan, riferendosi all'inchiesta dell'Fbi sulle nuove email apparentemente pertinenti con l'indagine - già chiusa - sul server privato usato dalla Clinton quando era segretario di Stato.