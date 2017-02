Usa, "Trump proverà a trovare un accordo con la Russia"

Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha fatto sapere che il presidente Donald Trump "ha messo bene in chiaro che se riesce a trovare un accordo con la Russia, che è qualcosa che diverse passate amministrazioni hanno tentato di fare, lo farà. Se non riesce non lo farà. Ma ci proverà". L'affermazione arriva dopo la nomina a guida del consiglio per la sicurezza nazionale di H.R. McMaster.