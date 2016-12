Usa, Trump promette meno tasse: "Maggior rivoluzione dopo Reagan"

Donald Trump, in calo nei sondaggi, prova a risalire la china, e promette "un taglio generalizzato delle tasse, la maggiore rivoluzione fiscale dai tempi di Reagan". Per il tycoon "anche i ricchi devono pagare il giusto, ma senza distruggere la nostra capacità di competere e creare posti di lavoro". Trump, quindi, annuncia che "sfideremo la Cina, come manipolatrice di valute e come responsabile di quasi metà del nostro deficit".