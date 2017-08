Usa, Trump: "Priorità sono riforma delle tasse e sgravi fiscali"

"Voglio la riforma delle tasse e sgravi fiscali". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, rivolgendosi indirettamente al Congresso nel delineare le sue prossime priorità. Trump si è soffermato anche sulla conversazione telefonica avuta con il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, che ha criticato negli ultimi giorni via Twitter: "Gli ho detto che voglio un grande piano per le infrastrutture".