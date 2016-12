Usa, Trump pensa al generale Mattis come capo del Pentagono

Il generale in pensione James Mattis è l'uomo che Donald Trump sta valutando per il ruolo di prossimo capo del Pentagono. In un post pubblicato su Twitter all'indomani del suo incontro con Mattis in New Jersey, Trump scrive: "Mattis, che viene preso in considerazione come segretario Usa della Difesa, è stato molto impressionante. Un vero generale dei generali!".