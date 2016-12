Usa, Trump pensa a Petraeus come capo del Pentagono

Secondo il "Wall Street Journal" il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando il generale in pensione David Petraeus come prossimo capo del Pentagono. Petraeus si è dimesso da capo della Cia nel 2012 dopo lo scandalo per una relazione extracongiugale. In corsa per il posto di segretario alla Difesa Usa ci sarebbero anche il generale dei Marine in pensione James Mattis e l'ex senatore Jim Talent.