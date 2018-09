Usa, Trump ordina inchiesta dell'Fbi sul giudice Kavanaugh

Donald Trump ha ordinato un'inchiesta supplementare dell'Fbi su Brett Kavanaugh, il giudice nominato alla Corte suprema ma accusato di tentato stupro. Lo ha annunciato la Casa Bianca. "Ho ordinato all'Fbi di condurre un'indagine supplementare per aggiornare il dossier del giudice Kavanaugh come richiesto dal Senato - ha detto il presidente Usa -, questo aggiornamento deve essere limitato nella portata e completato in meno di una settimana".