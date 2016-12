Usa, Trump: ok atomica al Giappone

Sì all'atomica per Giappone e Corea del Sud, stop al petrolio dell'Arabia saudita se non combatte l'Isis, e, soprattutto, "l'America prima di tutto". E' questa la nota visione del mondo di Donald Trump, sintetizzata dal New York Times in un'intervista al candidato per la nomination repubblicana. Il tycoon affronta i temi centrali di politica estera e il ruolo degli Usa. Il messaggio di fondo è uno solo: "Non verremo più raggirati".