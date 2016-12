Usa, Trump: "Non farò pressioni per fermare purghe in Turchia"

Parlando al "New York Times" il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, spiega che, se verrà eletto, non farà pressione sulla Turchia o su altri alleati autoritari che realizzano purghe nei confronti dei loro avversari politici. "Gli Stati Uniti devono risolvere i loro problemi - ha affermato -, non credo che abbiamo il diritto di dare lezioni".