Usa, Trump nomina l'imprenditrice Betsy Devos all'Istruzione

Donald Trump ha scelto l'imprenditrice e filantropa Betsy Devos come segretario all'Istruzione. Si tratta della seconda donna scelta dal neo presidente eletto dopo Nikki Haley, che sarà l'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite. Trump riempie così un'altra casella del suo governo: resta tuttavia l'attesa per le nomine di spicco in particolare per il dipartimento di Stato, per il quale continua a circolare il nome di Mitt Romney.