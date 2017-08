Usa, Trump nomina Jon Huntsman nuovo ambasciatore in Russia

Il presidente americano, Donald Trump, ha nominato John Huntsman nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso la federazione russa. Lo rende noto la Casa Bianca. Huntsman, ex governatore dello Utah ed ex ambasciatore americano in Cina durante la presidenza Obama, ha lavorato nell'amministrazione a vario titolo sotto cinque diversi presidenti ed è stato candidato per la nomination presidenziale repubblicana nel 2012.