Usa, Trump nomina finanziere Scaramucci consigliere Casa Bianca

Secondo indiscrezioni riferite dai media americani, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto il finanziere di New York, Anthony Scaramucci, noto anche per le sue partecipazioni televisive sulla Fox, come suo consigliere alla Casa Bianca. Si allunga la lista dei nomi provenienti da Goldman Sachs tra i consiglieri che Trump vuole con sé.