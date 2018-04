Usa, Trump minaccia i Democratici: basta accordo su dreamers

"Alle pattuglie di confine non è possibile svolgere correttamente il proprio lavoro per colpa di ridicole leggi liberali dei Democratici come il "Catch and Release". I Repubblicani ora devono far passare leggi severe. Basta con l'accordo Daca". Così Donald Trump su Twitter ha minacciato la fine delle trattative con i Democratici sul programma di protezione per gli immigrati irregolari entrati negli Usa quando erano bambini.