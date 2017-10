Usa, Trump: "Mai detto di voler decuplicare l'arsenale nucleare"

Il presidente replica a Nbc News: "E' pura fiction" - Nbc News aveva riportato che la richiesta shock era stata avanzata da Trump ai vertici militari statunitensi a luglio. Al termine di quello stesso summit, il segretario di Stato Rex Tillerson, rivolgendosi ad alcuni dei partecipanti, avrebbe definito Trump "un idiota". Il presidente Usa ha risposto così via Twitter: "@NbcNews ha inventato la storia che io voglio 'decuplicare' l'arsenale nucleare degli Usa. Pura fiction, inventata per sminuire. Nbc Cnn".



Il racconto della tv Usa - Da parte sua, la Nbc riporta le parole di alcuni testimoni presenti, con il presidente, al vertice con le autorità militari. Trump, riporta la tv citando chi era seduto attorno al tavolo, disse chiaramente che la sua intenzione era di aumentare drasticamente la capacità nucleare degli Stati Uniti dopo che per 50 anni "l'arsenale è andato gradualmente riducendosi".



"Tornare al livello di fine Anni 60, almeno 32mila testate nucleari" - Il presidente americano disse che alla fine degli Anni 60 gli Usa avevano 32mila testate nucleari, indicando che quello deve tornare ad essere il livello da garantire. Attualmente le testate atomiche americane sono circa 4mila, secondo la stima della Federazione americana degli scienziati.



Alcuni dei generali presenti provarono a spiegare a Trump che un tale piano violerebbe i trattati esistenti e non sarebbe legale, racconta ancora la Nbc, il cui rapporto cade nel momento in cui la Casa Bianca vuole prendere le distanze dall'accordo sul nucleare con l'Iran e nel momento di massima tensione con la Corea del Nord.