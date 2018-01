Usa, Trump: lunedì annuncio i premi ai media più disonesti dell'anno

L'8 gennaio il presidente americano Donald Trump annuncerà "i premi per la testata più disonesta e corrotta dell'anno". A riferirlo è lo stesso tycoon in un tweet, affermando che "gli argomenti riguarderanno la disonesta e cattiva copertura di eventi da parte dei Fake News Media. Restate sintonizzati". Il 29 dicembre il numero uno della Casa Bianca aveva lanciato un concorso tra i suoi follower per votare la testata americana meno onesta.