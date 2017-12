Usa, Trump: "Le voci di licenziamento di Tillerson sono fake news"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha bollato come "fake news" le ricostruzioni dei media americani secondo cui starebbe per silurare il segretario di Stato americano Rex Tillerson. "Non se ne sta andando - scrive Trump su Twitter - e sebbene non siamo d'accordo su alcune questioni continuiamo a lavorare insieme, con l'America che è di nuovo fortemente rispettata".