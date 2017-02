Usa, Trump: "Lavoriamo a massiccio taglio delle tasse"

"Stiamo lavorando per un massiccio taglio delle tasse sui lavoratori e sulle imprese": lo afferma Donald Trump nel messaggio del fine settimana alle famiglie americane. "Vogliamo che sia sempre più facile fare impresa in America - aggiunge il presidente americano - e renderemo più difficile per le aziende lasciare il nostro Paese. Se lo faranno ci saranno conseguenze".