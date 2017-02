Usa, Trump lavora a un nuovo bando sugli ingressi: nessun blocco per chi è in transito

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta lavorando a un nuovo bando sugli ingressi nel Paese per i cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana. La decisione è stata presa dopo le sconfitte subite in tribunale dalla prima versione. Il nuovo testo dovrebbe assicurare che nessuno in transito resti "bloccato" nel sistema, consentendo l'ingresso in America a chi ha la carta verde . Lo ha annunciato il segretario alla Sicurezza, John Kelly.

Si tratterebbe, ha sottolineato Kelly, di una "versione più concisa, semplificata e a prova di giudice" del primo decreto. L'auspicio dell'amministrazione Trump è che il provvedimento entri in vigore subito per evitare rischi sul fronte della sicurezza nazionale.



I Paesi interessati dal bando-bis sono sempre gli stessi: Siria, Iraq, Iran, Yemen Libia, Somalia e Sudan. "Questa volta avrò la possibilità di lavorare anch'io al decreto sulla sicurezza nazionale, soprattutto nella sua attuazione", ha dichiarato Kelly. E ha assicurato: "Nessuno resterà bloccato nel sistema mentre è in transito, come accaduto con il primo bando".



La nuova versione avrà carattere temporaneo, mentre il governo rivede le procedure di controllo per i cittadini dei Paesi nella lista. Kelly si è detto sorpreso per la decisione del sistema giudiziario sul bando, ma non si è lasciato andare a critiche esplicite.