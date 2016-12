Usa, Trump: "Lascio tutti gli affari" e nomina i ministri del Tesoro e del Commercio

Donald Trump lascerà tutte le sue attività economiche e i suoi affari per dedicarsi a tempo pieno a fare il presidente degli Stati Uniti e "rendere l'America di nuovo grande" . Ad annunciarlo è lo stesso tycoon in una serie di tweet. Intanto sono giunte le nomine per il segretario del Tesoro, Steven Mnuchin , e per il ministro del Commercio a Wilbur Ross : a rivelarlo è stato lo stesso Mnuchin in una intervista.

I tweet - "Il 15 dicembre terrò una conferenza stampa a New York con i miei figli - ha dichiarato ancora il repubblicano - per parlare di come lascerò completamente le mie grandi aziende per dedicarmi totalmente al governo del Paese". Il tycoon ha voluto sottolineare che "non sono tenuto a farlo per legge". Trump ha dichiarato che la decisione è stata presa per evitare conflitti di interessi visti i suoi diversi affari. Ora "stiamo preparando i documenti legali per escludermi completamente dalla gestione degli affari. La presidenza è un compito molto più importante".



Le nuove nomine - Sono giunte anche altre nomine per la squadra di governo del presidente eletto. L'investitore miliardario Wilbur Ross diventerà il nuovo ministro del Commercio: ad annunciarlo è stato Steven Mnuchin, l'ex banchiere della compagnia di investimenti Goldman Sachs, in un'intervista alla Cnbc dove ha confermato anche la propria nomina come segretario al Tesoro. Ross è noto nel mondo degli affari come "re della bancarotta" per essersi arricchito rilevando aziende in fallimento.