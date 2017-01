Usa, Trump: "La bufera sugli hacker russi è una caccia alle streghe"

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "una caccia alle streghe" la bufera sollevata sugli hacker russi durante la campagna elettorale. Secondo il tycoon, la responsabilità è da ricondurre ai suoi avversari, in imbarazzo per aver perso le elezioni. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni al New York Times, poco prima di ricevere un rapporto dell'intelligence sulle presunte intrusioni informatiche guidate dalla Russia.