Usa, Trump invia in Corea del Nord un sottomarino nucleare

Il sottomarino è arrivato lo stesso giorno in cui la Corea del Nord celebra l'anniversario della fondazione del suo esercito. Pyongyang marca spesso date significative con dimostrazioni di capacità militari e i funzionari sudcoreani ritengono il Nord possa prepararsi a un altro ciclo di test nucleari o missilistici. Vertice Usa, Giappone e Corea del Sud: "Massima pressione contro provocazioni" - Vertice Usa, Giappone e Corea del Sud a Tokyo sulla crisi nordcoreana. Al termine dell'incontro l'inviato statunitense per la Corea del Nord, Joseph Yun, ha fatto sapere di aver concordato con i suoi omologhi di Giappone e Corea del Sud di coordinare "tutte le azioni" su Pyongyang. I tre inviati hanno inoltre convenuto sul fatto che la Cina abbia un ruolo chiave per fare pressione sulla Corea del Nord affinché abbandoni i programmi missilistici e nucleari. Yun ha inoltre sottolineato come sia necessario che le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Pyongyang siano pienamente attuate, aggiungendo che "ci sono un certo numero di Paesi che potrebbero essere più attivi". Usa, Corea del Sud e Giappone hanno inoltre concordato sulla necessità di "massimizzare la pressione" su Pyongyang per prevenire ulteriori provocazioni

Usa: "Non escludiamo raid" - La mossa di Trump arriva a poche ore dalle parole dell'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, che ha detto come non si possa escludere un raid Usa contro la Corea del Nord, se Pyongyang effettuerà un altro test nucleare. "Non faremo qualcosa a meno che non ce ne diano motivo", ha spiegato, citando ad esempio un attacco ad una base militare americana o l'uso di un missile balistico intercontinentale. Se la Corea del Nord farà il sesto test nucleare, allora "il presidente Donald Trump entrerà in campo e deciderà cosa fare".



La Corea del Nord minaccia ancora un attacco senza preavvisi - Un editoriale del Rodong Sinmun, in prima pagina, commemora gli 85 anni della nascita delle Forze armate quando "è finita l'era in cui gli Usa costituivano in via unilaterale una minaccia nucleare". Pyongyang possiede ora "la volontà e le capacità di rispondere a ogni tipo di guerra". Se Usa e Corea del Sud continuano "la preparazione incauta di un attacco preventivo", il Nord ne "lancerà uno senza preavvisi per punizione trasformando le loro terre in inferni ardenti".