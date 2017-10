Usa, Trump incontrerà Tsipras alla Casa Bianca il 17 ottobre

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglierà il primo ministro greco Alexis Tsipras alla Casa Bianca il 17 ottobre. Lo fa sapere la Casa Bianca, sottolineando che Trump e Tsipras "discuteranno dei modi per potenziare la nostra partnership e illustrare l'impegno condiviso per durevoli valori democratici, così importanti per garantire pace e prosperità nel mondo", si legge in una nota.