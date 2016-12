Usa, Trump incontra Romney: "Conversazione produttiva"

Il presidente americano eletto, Donald Trump, e il candidato repubblicano alle presidenziali del 2012, Mitt Romney, si sono incontrati a Bedminster, in New Jersey. "E' stato produttivo", ha commentato Romney, parlando di una conversazione di "vasta portata", concentrata sulla politica estera. Non è escluso che Romney possa ricoprire il ruolo di segretario di Stato nella nuova squadra di governo.