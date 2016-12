Usa, Trump in testa per Gop

Secondo l'ultimo sondaggio Usa Today/Suffolk University, Donald Trump è in testa tra i contendenti per la nomination Gop. L'imprenditore avrebbe il 17% dei consensi tra chi intende votare repubblicano nelle primarie per la corsa alla Casa Bianca. Jeb Bush è secondo al 14%, mentre a distanza segue Scott Walker con l'8%. Trump non regge però il confronto con Hillary Clinton che, in un ipotetico duello, prevale con il 51% contro il 34%.