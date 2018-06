Usa, Trump in pressing sui repubblicani: serve legge su immigrazione

Il presidente americano Donald Trump in pressing sui repubblicani in Congresso per un progetto di legge che risolva la questione dei Dreamer e delle famiglie di immigrati illegali separate al confine. In un incontro a porte chiuse, Trump ha chiesto ai repubblicani della Camera di spedirgli sul tavolo un provvedimento, assicurando che lo approverà. "Sono con voi al 1.000%" ha detto il presidente Usa, secondo quanto riportato dai media americani.