Usa, Trump: "Il fallimento dell'Obamacare è colpa dei democratici"

"I repubblicani facciano in modo che il disastro dell'Obamacare ricada sui democratici". Lo ha scritto su Twitter il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, rivolgendosi ai suoi compagni di partito e aggiungendo: "Ci saranno enormi aumenti per la riforma sanitaria e i democratici devono essere ritenuti responsabili per questo caos". Intanto Obama si è recato al Congresso per ideare una strategia con cui proteggere l'Obamacare.