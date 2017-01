Usa, Trump frena su sanzioni alla Russia per interferenze nel voto

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, prende le distanze dalle intenzioni dell'amministrazione Obama di punire la Russia con sanzioni e attacchi informatici per le sue presunte interferenze nello svolgimento delle presidenziali. "Penso dovremmo andare avanti con le nostre vite, l'era dei computer ci ha portato al punto per cui nessuno è più in grado di dire davvero cosa stia succedendo", ha dichiarato il tycoon.