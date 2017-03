Usa, Trump firma un ordine contro la concorrenza delle "aziende straniere"

Il segretario al Commercio americano, Wilbur Ross, ha fatto sapere che il presidente Donald Trump firmerà due ordini esecutivi sul commercio . Il primo avvierà un'ampia revisione del deficit commerciale Usa , per identificare eventuali forme di "abusi commerciali". Il secondo ordine avrà lo scopo di rafforzare le regole antidumping e la loro applicazione, "per impedire che le aziende straniere facciano concorrenza sleale a quelle americane".

Giovedì l'amministrazione Trump aveva annunciato la valutazione di imporre dazi punitivi del 100% su prodotti italiani ed europei. Le nuove direttive consentono invece al presidente americano di dare seguito alle promesse fatte in campagna elettorale di combattere le importazioni negli Stati Uniti, che considera "ingiuste". L'obiettivo, ha sottolineato Wilbur Ross, è "fornire ragioni al presidente affinché si possano prendere decisioni metodiche e analitiche" con cui mantenere le promesse commerciali.



La revisione, secondo quanto ha affermato Ross , esaminerà i rapporti commerciali degli Usa con ogni Paese. Si tratta di una misura, ha aggiunto il segretario al Commercio, che "dimostrerà l'intenzione dell'amministrazione Trump di non fare nulla a caso, ma di adottare un approccio molto misurato e analitico".



I nuovi ordini del numero uno della Casa Bianca arrivano a pochi giorni dal suo primo faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jin-Ping, previsto in Florida. Si prevede che le questioni commerciali siano una delle principali fonti di tensione.