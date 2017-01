Usa, Trump firma per rafforzamento dell'esercito e contro terroristi

Il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato al Pentagono un ordine esecutivo "per cominciare una grande ricostruzione dell'esercito". Contestualmente ha firmato un ordine esecutivo che prevede nuovi controlli estremamente accurati sull'immigrazione per impedire ai terroristi islamici di entrare negli Usa. "Non abbiamo dimenticato la lezione dell'11 settembre", ha osservato.