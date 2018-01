Usa, Trump firma: finisce lo shutdown del governo

Il presidente Donald Trump ha firmato la misura approvata dal Congresso per mettere fine allo shutdown, finanziando il governo fino all'8 febbraio. Si conclude dunque la paralisi del governo che può "ufficialmente riaprire". Ma l'accordo spacca i democratici, con il leader della minoranza in Senato Chuck Schumer sommerso dalle critiche per un'intesa che non offre alcuna garanzia su una nuova legge sull'immigrazione.