Usa, Trump firma decreto per sanzionare interferenze voto

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto per sanzionare le interferenze straniere nelle elezioni Usa. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Il direttore dell'Intelligence nazionale, Dan Coats, ha precisato che, in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, "abbiamo osservato segnali, non solo dalla Russia ma anche dalla Cina, e probabilmente dall'Iran e dalla Corea del Nord".