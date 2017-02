Usa, Trump firma decreto contro norma Obama su inquinamento acque

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un decreto per rescindere e riscrivere una norme ambientalista dell'era Obama sull'inquinamento delle acque. La norma è definita da Trump un "disastro", uno "dei peggiori esempi di legge federale" perché ampliava in modo eccessivo l'autorità dell'Agenzia per la Protezione Ambientale.