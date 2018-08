Usa, Trump firma budget del Pentagono per 716 miliardi di dollari

Donald Trump ha firmato il budget 2019 del Pentagono per la cifra record di 716 miliardi di dollari. "Daremo ai militari la potenza di fuoco necessaria per vincere qualsiasi conflitto in maniera rapida", ha detto il presidente americano durante una cerimonia alla base di Fort Drum, nello Stato di New York. Scatteranno così incrementi del 2,6% per i compensi dei militari americani: si tratta dell'aumento più alto registrato negli ultimi nove anni.