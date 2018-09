Usa, Trump elogia Kim Jong-un: "E' stato molto aperto, formidabile"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato l'atteggiamento del leader nordcoreano Kim Jong-un, sottolineando come sia stato "molto aperto" e "formidabile". Trump ha inoltre confermato lo svolgimento di un secondo vertice "in un futuro non troppo lontano" dopo il primo faccia-a-faccia di giugno a Singapore. "Questo sarà un format simile, probabilmente in un luogo diverso", ha aggiunto, a margine dell'Assemblea generale Onu.